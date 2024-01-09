Загинув через місяць після великого вторгнення: українського воїна посмертно нагороджено орденом (фото)

Хоробрий воїн загинув у березні 2022 року

Сім’ї українського військового Валентина Калашнікова було вручено орден "За мужність" ІІІ ступеня заступником командувача Нацгвардії. Воїн загинув під час оборони Маріуполя.

Про це у вівторок, 9 січня, повідомили на сторінці Національної гвардії України у Facebook. Орден вручав заступник командувача Національної гвардії України з роботи з особовим складом полковник Валентин Острижний.

"Шлях мужності та самопожертви, прокладений вашим сином, завжди залишиться символом вірності українському народу. Його героїчні вчинки залишатьсяв нашій пам’яті, нагадуючи про непохитну силу та відданість наших захисників. Ця нагорода – подяка вашій родині та символ вічної пам’яті про вашого сина", – сказав Валентин Острижний.

Валентин Калашніков був солдатом військової частини 3057 року. Він загинув 29 березня 2022 року під час виконання бойового завдання з оборони міста Маріуполь.

"Згідно з указом Президента України №254/2022 від 17.04.2022 за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі він нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно)", — сказали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у важких боях за Україну загинув військовий із позивним "Blue Helmet". Хлопцеві було лише 23 роки.