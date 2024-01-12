Военкомат несколько раз "заворачивал" из-за здоровья: на войне погиб 30-летний герой со Львовщины

Дату и место прощания с героем сообщат позднее

На фронте в результате осколочного ранения погиб 30-летний житель города Дрогобыч Игорь Бережницкий. Его жизнь оборвалась 1 января.

После полномасштабного вторжения России в Украину он несколько раз ходил в военкомат, чтобы присоединиться к рядам ВСУ, но из-за состояния здоровья ему отказывали. О гибели героя сообщил Дрогобычский городской совет.

Игорь Бережницкий

На защиту страны Игорь Бережницкий встал в январе 2023 года. Мужчина проходил обучение в Германии. После него присоединился к одной из отдельных десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Выполнял боевые задания на самых горячих направлениях фронта.

Воин погиб в первый день 2024 года во время вражеских обстрелов. 29 октября ему исполнилось 30 лет. У защитника остались жена, дочь, родители, сестра и две бабушки.

Игорь Бережницкий жил в Дрогобыче. Учился сначала в лицее №16 им Юрия Дрогобыча, затем – в гимназии №17. После ее окончания получал образование в Дрогобычском механико-технологическом колледже. Работал в сфере торговли, занимался доставкой товаров.

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