"Відлетів у вічність": на фронті загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк (фото)

Не так давно він приєднався до ЗСУ

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув відомий дельтапланерист Ілля Тарасюк. Під час бою, військовий отримав несумісне з життям поранення.

Чоловік жив у Боярці на Київщині. Про це повідомили у благодійній організації Pilot helps Ukraine.

"Багато пілотів-дельтапланеристів в усьому світі літають на дельтапланах, для яких він пошив парус. Нещодавно він пішов до війська. На жаль, під час виконання завдання, його група була атакована ворожим дроном", — пишуть в організації.

Ілля Тарасюк пішов служити в ЗСУ під час повномасштабного вторгнення - Фейсбук Pilots Help Ukraine

Ілля Тарасюк був одним із засновників київської спінінгової УЛ-громади та відомим дельтапланеристом. Не так давно він приєднався до ЗСУ.

Військовий отримав несумісне з життям поранення внаслідок атаки російським безпілотником. У чоловіка залишилась дружина Любов Тарасюк, дочка, батьки та друзі.

Ілля Тарасюк з сім'єю - Фейсбук Pilots Help Ukraine

Донька захисника - Фейсбук Pilots Help Ukraine

"Наш Ілля загинув, захищаючи Україну від російської наволочі. Як же нам всім тебе не вистачатиме" — поділилась вчена й дельтапланеристка Юлія Бурлаченко і поширила фото Іллі.

Люди написали співчуття в коментарях.

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