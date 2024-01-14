"Улетел в вечность": на фронте погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк (фото)
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Не так давно он присоединился к ВСУ
Защищая Украину от российских оккупантов, погиб известный дельтапланерист Илья Тарасюк. Во время боя военный получил несовместимое с жизнью ранение.
Мужчина жил в Боярке Киевской области. Об этом сообщили в благотворительной организации Pilot Help Ukraine.
"Многие пилоты-дельтапланеры во всем мире летают на дельтапланах, для которых он сшил парус. Недавно он пошел в армию. К сожалению, во время выполнения задания, его группа была атакована вражеским дроном", — пишут в организации.
Илья Тарасюк был одним из основателей киевской спиннинговой УЛ-общины и известным дельтапланеристом. Не так давно он присоединился к ВСУ.
Военный получил несовместимое с жизнью ранение в результате атаки российским беспилотником. У мужа осталась жена Любовь Тарасюк, дочь, родители и друзья.
"Наш Илья погиб, защищая Украину от российской наволочи. Как же нам всем тебя не будет хватать" — поделилась ученая и дельтапланерист Юлия Бурлаченко и распространила фото Ильи.
Люди написали соболезнования в комментариях.
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