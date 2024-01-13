Работал за границей, но вернулся в первый день войны: под Бахмутом погиб отец двоих детей

Его жизнь оборвалась 4 января

В боях за Украину погиб защитник из города Смела Черкасской области Юрий Плаксюк. Он жил за границей и вернулся в Украину в первый день полномасштабной войны.

Как сообщила журналистка Елена Латенко, воин погиб 4 января в Бахмутском районе. В машину, в которой он был, ударил вражеский дрон.

Юрию Плаксюку было 39 лет. У героя осталась жена, 16-летний сын и 6-летняя дочь.

Он учился в Ташлыкской школе, затем в Белоцерковском пищевом техникуме. По окончании служил в рядах ВСУ, был разведчиком. Уволившись из армии, продолжил обучение в Белоцерковском университете. В 2007 году женился. Работал в Киеве, а потом поехал в Литву.

Прощание с Юрием состоялось 12 января в Покровской церкви в городе Смела. Похоронили героя на Аллее Славы.

Как рассказал городской голова Смелы Сергей Ананко, в первый день полномасштабного вторжения вернулся домой, так как не мог в этот момент находиться вдали от родных и друзей. "Я там не могу быть, зная, что моя семья, родные и друзья здесь".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте в результате осколочного ранения погиб 30-летний Игорь Бережницкий, житель города Дрогобыч. Его жизнь оборвалась 1 января.