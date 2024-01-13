Працював за кордоном, але повернувся у перший день війни: під Бахмутом загинув батько двох дітей

Його життя обірвалося 4 січня

У боях за Україну загинув захисник з міста Сміла Черкаської області Юрій Плаксюк. Він жив за кордоном і повернувся до України у перший день повномасштабної війни.

Як повідомила журналістка Олена Латенко, воїн загинув 4 січня у Бахмутському районі. У машину, де він був, ударив ворожий дрон.

Юрію Плаксюку було 39 років. У героя залишилися дружина, 16-річний син та 6-річна донька.

Він навчався у Ташлицькій школі, потім у Білоцерківському харчовому технікумі. Після закінчення служив у лавах ЗСУ, був розвідником. Звільнившись із армії, продовжив навчання у Білоцерківському університеті. У 2007 році одружився. Працював у Києві, а потім поїхав до Литви.

Прощання з Юрієм відбулося 12 січня у Покровській церкві у місті Сміла. Поховали героя на Алеї Слави.

Як розповів міський голова Сміли Сергій Ананко, у перший день повномасштабного вторгнення повернувся додому, бо не міг у цей момент перебувати далеко від рідних та друзів. "Я там не можу бути, знаючи, що моя родина, рідні та друзі тут".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті внаслідок уламкового поранення загинув 30-річний Ігор Бережницький, мешканець міста Дрогобич. Його життя обірвалося 1 січня.