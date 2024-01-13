Обійшлося без жертв, але є пошкодження: стали відомі наслідки ранкової атаки РФ на Україну (фото)

Українська ППО збила ворожі ракети і не дала їм потрапити в ціль

Вранці 13 січня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами. У деяких областях були чутні вибухи, але інформації про постраждалих на цей час немає.

Так, за інформацією голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, на території області впала одна з ворожих ракет, але не розірвалася. У регіоні також працювала ППО.

"У двір одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі впала ракета, що не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарську споруду. На місці працюють профільні фахівці", — написав Пронін.

Також вибухи чули на Хмельниччині, але падінь ракет не зафіксовано. За словами голови ОВА Сергія Гамалія, у регіоні працювала ППО, є збиття кількох ракет. За попередніми даними, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали. На Рівненщині теж працювала ППО. На Рівненщині теж відпрацювали сили ППО, каже блогер Сергій Стерненко.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області також чути вибухи — це успішна робота ППО. Українські воїни знищили дві крилаті ракети, повідомив голова РДА Євген Ситниченко.

У Чернігівській області через ворожу атаку є пошкодження, повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус. У поліції повідомили, що уламки ворожої ракети впали у приватному секторі міста, на щастя люди не постраждали. Пошкоджено кілька приватних будинків та нежитлових споруд, одна будівля практично зруйнована.

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