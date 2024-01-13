Терористи підняли в небо Ту-95: вранці можлива ракетна атака

Не виключається чергова масштабна ракета атака

Російські терористи у ніч на 13 січня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Вранці можлива чергова масована ракетна атака нацистів на Україну.

Про це повідомляють моніторингові канали. Повітряні сили також підтвердили перебування літаків терористів у повітрі.

Відомо, що в небі знаходиться від 10 до 11 літаків Ту-95МС. Традиційно терористи підняли їх з аеродрому "Оленья" у Мурманській області, куди Збройні сили ще не дістають.

Вхід літаків терористів на пускові рубежі в районі Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону можливий близько 04:00-04:30. В разі пуску перші ракети попадуть до повітряного простору України близько 05:30.

Нагадаємо, ворожа ракетна атака 2 січня стала однією з найбільших атак із початку широкомасштабного вторгнення Росії. Того дня окупанти запустили 35 "шахедів" і щонайменше 70 крилатих ракет.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що масований ракетний удар на новорічні свята, коли терористи випустили по Україні сотні ракет і ударних дронів, можна порівняти за потужністю із застосуванням тактичної ядерної зброї. Принаймні одного з його видів.