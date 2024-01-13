У Дніпрі рано вранці прогриміли потужні вибухи: що відомо

Росіяни запустили ракети

Рано вранці у суботу, 13 січня, росіяни атакували Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555, які запустили з бомбардувальників Ту-95МС. Вибухи пролунали у Дніпрі.

Вони були чути двічі. Вдруге о 5:20, повідомив кореспондент "Телеграфа". Перший пролунав ще до оголошення тривоги. Моніторинги повідомляли, що ворог атакував Дніпро балістикою.

О 6:35 повітряну тривогу оголосили по всій Україні

"Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з 6Ту-95МС. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 06:00 – 07:00", — попередили у Повітряних силах України.

Моніторингові канали пишуть, що ракети запустили шість літаків. Усього росіяни підняли в повітря десять.

Росіяни регулярно б’ють по Дніпру. Так, вранці 8 січня у місті та області прогриміли вибухи. Постраждали мирні мешканці, є руйнування. Зокрема, ворог ударив по Кривому Рогу, де в результаті було пошкоджено торговий центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Ще один "приліт" був зафіксований у Лозуватській громаді Криворізького району, загинула 62-річна жінка. Також було зруйновано приватний будинок.