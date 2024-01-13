Російські терористи запустили ракети по Україні: що відомо (оновлюється)

Ракети можуть з'явитися у повітряному просторі України у 06:00 – 07:10

Російські терористи почали чергову масовану ракетну атаку по Україні, вони запустили ракети з борту бомбардувальників Ту-95МС, які підняли у повітря вночі 13 січня. Попередньо, терористи традиційно випустили з літаків крилаті ракети Х-101/Х-555.

Про це вранці 13 січня повідомили Повітряні сили. Моніторингові канали пишуть, що відстрілялося шість літаків з 10, які перебувають у районі пусків.

Ракети можуть з'явитися у повітряному просторі України у 06:00 – 07:10.

05:55 Повітряні сили підтвердили, що здійснено пуски крилатих ракет з 6 Ту-95МС.

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