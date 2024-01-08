Ракетна атака по Дніпропетровщині: вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, десятки поранених, серед них діти

Десятки людей дістали поранення

Внаслідок ранкової масованої атаки по Дніпру та Дніпропетровській області є постраждалі серед мирного населення. Також було пошкоджено житлові будинки та низку інших будівель.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, ворог влучив по Кривому Рогу, де в результаті було пошкоджено торговий центр і понад два десятки приватних будинків.

Кривий Ріг. Торговий центр

"58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він перебуває у задовільному стані", — йдеться у повідомленні.

Ще один "приліт" був зафіксований у Лозуватській громаді Криворізького району. Внаслідок цього загинула 62-річна жінка. Також було зруйновано приватний будинок.

У місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, також стався приліт. Після цього виникла пожежа. Його вже локалізували.

"Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п’ятиповерхівка, авто. У місті попередньо 24 постраждалих. З них п’ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. І дівчата 11, 16 і 17 років. Усі в лікарні стані середньої тяжкості", — зазначив Лисак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час ранкової атаки 8 січня вибухи пролунали одразу у кількох містах. Стали відомі попередні наслідки цієї масованої атаки.