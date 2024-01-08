Ракетна атака по Дніпропетровщині: вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, десятки поранених, серед них діти
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Десятки людей дістали поранення
Внаслідок ранкової масованої атаки по Дніпру та Дніпропетровській області є постраждалі серед мирного населення. Також було пошкоджено житлові будинки та низку інших будівель.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, ворог влучив по Кривому Рогу, де в результаті було пошкоджено торговий центр і понад два десятки приватних будинків.
"58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він перебуває у задовільному стані", — йдеться у повідомленні.
Ще один "приліт" був зафіксований у Лозуватській громаді Криворізького району. Внаслідок цього загинула 62-річна жінка. Також було зруйновано приватний будинок.
У місті Новомосковськ, що на Дніпропетровщині, також стався приліт. Після цього виникла пожежа. Його вже локалізували.
"Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п’ятиповерхівка, авто. У місті попередньо 24 постраждалих. З них п’ятеро – діти. Хлопчики 4 і 8 років. І дівчата 11, 16 і 17 років. Усі в лікарні стані середньої тяжкості", — зазначив Лисак.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час ранкової атаки 8 січня вибухи пролунали одразу у кількох містах. Стали відомі попередні наслідки цієї масованої атаки.