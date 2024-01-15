"Не словом, а делом доказал любовь к Украине": на фронте погиб директор профлицея из Киевщины

Мужчину не дождалась жена и дети

На Бахмутском направлении погиб директор профессионального лицея Киевской области Константин Бахмацкий. Он служил в составе 135-го отдельного батальона ТРО.

Об этом сообщили на Facebook-странице учебного заведения. В сообщении говорится, что педагог с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины.

"Трудная потеря для нашей лицейской семьи! Защищая Украину от российских оккупантов погиб наш директор, Константин Николаевич Бахмацкий. Он не словом, а делом доказал свою любовь к Украине – с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту нашей страны", – сообщили в пресс-службе лицея .

Константин Бахмацкий

В пресс-службе лицея выразили свои соболезнования. В сообщении говорится, что защитника не дождались родители, супруги и дети.

"Трудно найти слова утехи для родных и близких. Прекрасный сын, любящий муж и отец, хороший коллега и товарищ. Пусть хорошее, светлое воспоминание о Константине Николаевиче, нашем Защитнике, станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, учеников, боевых собратьев и всех, кто знал его, любил и уважал», – добавили в пресс-службе.

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