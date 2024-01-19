За три дні росіяни втратили десятки одиниць техніки: що відбувається під Авдіївкою (карта)

Ворог використовує бронетехніку для підтримки та розгортання піхоти

Йде 695-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, вони наступають на Авдіївському напрямку, а українські воїни активно знищують бронетехніку, якою ворог підтримує піхоту. За три дні у цьому районі росіяни втратили 41 одиницю бронетехніки.

Водночас за даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно російські війська здійснили підтверджений поступ на південний захід від Авдіївки. На опублікованих 17 січня геолокаційних знімках видно, що російські війська атакували та захопили позицію на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки).

Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська на Авдіївському напрямку, ймовірно, активно використовують бронетехніку для підтримки та розгортання піхоти. За його словами, ця тактика призвела до того, що ворог втратив 41 одиницю бронетехніки, у тому числі 17 танків, за останні три дні.

Представник Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун уточнив, що ворог зазвичай використовує один-два танки, кілька бронетранспортерів та МТ-ЛБ (гусеничні бойові броньовані машини) для перевезення піхоти перед швидким відходом. Після цього українські війська завдають ударів по бронетехніці.

Російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої продовжуються на північний захід від Авдіївки біля Степного, Новокалинового та Новобахмутівки; біля коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки та промислової зони на південному сході Авдіївки. Також вони йдуть на захід від Авдіївки біля Північного та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

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