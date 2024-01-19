За три дня россияне потеряли десятки единиц техники: что происходит под Авдеевкой (карта)

Враг использует бронетехнику для поддержки и развертывания пехоты

Идет 695-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, они наступают на Авдеевском направлении, а украинские воины активно уничтожают бронетехнику, которой враг поддерживает пехоту. За три дня в этом районе россияне потеряли 41 единицу бронетехники.

В то же время, по данным Института изучения войны (ISW), недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение на юго-запад от Авдеевки. На опубликованных 17 января геолокационных снимках видно, что российские войска атаковали и захватили позицию к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки).

Командующий Таврической группой украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска на Авдеевском направлении, вероятно, активно используют бронетехнику для поддержки и развертывания пехоты. По его словам, эта тактика привела к тому, что враг потеряли 41 единицу бронетехники, в том числе 17 танков, за последние три дня.

Представитель Таврической группировки войск полковник Александр Штупун уточнил, что враг обычно использует один-два танка, несколько бронетранспортеров и МТ-ЛБ (гусеничные боевые бронированные машины) для перевозки пехоты перед быстрым отходом. После этого украинские войска наносят удары по бронетехнике.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются к северо-западу от Авдеевки возле Степного, Новокалиново и Новобахмутовки; возле коксохимического завода на северо-западе Авдеевки и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки. Также они идут к западу от Авдеевки возле Северного и к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина будет не только обороняться на поле боя. Стратегию на текущий год обсуждали на Ставке верховного главнокомандующего.