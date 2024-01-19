Все по плану: Кулеба сказал, когда можно ожидать первых побед на F-16

Подготовка персонала, пилотов и офицеров на западных самолетах – непростой процесс

Подготовка американских многоцелевых истребителей F-16 и пилотов для участия в войне в Украине против российских террористов идет по плану. Уже в этом году можно ожидать первых побед Воздушных сил над российскими захватчиками в украинском небе.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире Национального телемарафона. По его словам, все это не так просто, поскольку технология этих истребителей очень сложна.

"Готовятся пилоты. Готовятся инженеры. Готовится инфраструктура. Все страны, пообещавшие предоставить F-16, придерживаются своих обязательств. Это не просто пересесть из одной машину в другую. Изменяется даже концепция управления воздушным боем. Поэтому процесс продолжается. Он занимает время, но все идет более-менее по плану. И я думаю, что в этом году у нас будут первые воздушные победы F-16 в Украине", – сказал он.

Кулеба во время выступления на Давосе уже говорил, что Украина в 2024 году поставила своей целью изгнать российских террористов с украинского неба. Но, для того чтобы уничтожить российское воздушное преимущество, нужно оружие и современные западные самолеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие летательные аппараты хотела бы получить Украина. Речь идет не только об истребителях F-16, но и о ближней армейской авиации.

Западные эксперты считают, что период российского превосходства в небе Украины, похоже, подходит к концу. Даже десяток современных истребителей F-16, которые Украина получит от западных партнеров, уже поставят под угрозу преимущество российских террористов в воздухе.