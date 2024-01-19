Все за планом: Кулеба сказав, коли можна чекати перших перемог на F-16

Підготовка персоналу, пілотів та офіцерів на західних літаках – непростий процес

Підготовка американських багатоцільових винищувачів F-16 та пілотів для участі у війні в Україні проти російських терористів йде за планом. Вже в цьому році можна очікувати на перші перемоги Повітряних сил над російськими загарбниками в українському небі.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі Національного телемарафону. За його словами, все це не так просто, оскільки технологія цих винищувачів дуже складна.

"Готуються пілоти. Готуються інженери. Готується інфраструктура. Усі країни, які пообіцяли надати F-16, дотримуються своїх зобов'язань. Це не просто пересісти з однієї машину в іншу. Змінюється навіть концепція управління повітряним боєм. Тому, процес триває. Він займає час, але все йде більш-менш за планом. І я думаю, що у цьому році ми матимемо перші повітряні перемоги F-16 в Україні", – сказав він.

Кулеба під час виступу на Давосі вже говорив, що Україна у 2024 році поставила собі за мету вигнати російських терористів з українського неба. Але для того, щоб знищити російську повітряну перевагу, потрібна зброя та сучасні західні літаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які літальні апарати хотіла б отримати Україна. Мова йде не тільки про винищувачі F-16, але й про ближню армійську авіацію.

Західні експерти вважають, що період російської переваги в небі України, схоже за все, добігає кінця. Навіть десяток сучасних винищувачів F-16, які Україна отримає від західних партнерів, вже поставлять під загрозу перевагу російських терористів у повітрі.