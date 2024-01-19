Недовольство диктатором: в СМИ объяснили, зачем украинские дроны атакуют Россию

Скоро ситуация для россиян станет еще хуже – Украина получит реактивные БПЛА

Украинские беспилотники ночью с 17 на 18 января впервые атаковали российский Санкт-Петербург и в очередной раз – российскую столицу Москву. Хотя эффективность таких атак под вопросом, на первом месте стоит цель не нанести ущерб, а настроить россиян против своего диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет издание Bild со ссылкой на аналитика Юлиана Репке. Аналитик отмечает, что каждая атака украинских дронов, даже небольшая, напоминает российскому населению о войне и доставляет неудобства.

К примеру, во время атаки БПЛА на Петербург два беспилотника сбили над Балтикой, один дрон врезался в нефтеперерабатывающий терминал возле аэропорта Пулково. Также аэропорты Внуково и Шереметьево пришлось закрывать в Москве.

"Украинское правительство все чаще предпринимает атаки на военно-промышленный комплекс российских крупных городов. Их цель — настроить население России против своего диктаторского руководства, чтобы они — или по крайней мере влиятельные олигархи — оказывали давление на Путина и его клику для прекращения оккупации Украины", — считает аналитик

При этом в ближайшее время ситуация для России может стать еще хуже, поскольку Украина получит собственные реактивные беспилотники. Российским системам ПВО трудно перехватить такие цели, а беспилотники станут летать значительно быстрее и, возможно, на большее расстояние.

Ранее "Телеграф" сообщил, что неизвестные БПЛА ночью 18 января впервые достигли Ленинградской области. Была атакована нефтебаза. Есть подтверждение того, что цели поражены. Украинские спецслужбы признали причастность к атаке.