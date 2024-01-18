Летели дроны? В Москве закрывали аэропорт "Внуково": подробности (обновлено)

Также закрывали два аэродрома

В четверг, 18 января, в Москве закрывали аэропорт "Внуково". В нем объявляли план "Ковер".

Как пишут российские СМИ, полеты самолётов были приостановлены в 10:47 из-за угрозы атаки с воздуха. Самолеты перенаправляли в аэропорт "Шереметьево". С 11:00 аэропорт "Внуково" стал работать на прием воздушных судов, а с 11:30 возобновлен и выпуск самолетов.

Аэропоры "Внуково" и "Шереметьево" на карте

Как сообщает российский Telegram-канал Mash, план "Ковер" также вводили на аэродромах в Кубинке Московской области и Ермолине Калужской области. Отмечается, что самолетам порекомендовали садиться в других аэропортах. Позже канал сообщил, что аэропорт "Шереметьево" также прекращал прием рейсов.

Аэродромы в Кубинке и Ермолине на карте

Как правило, план "Ковер" в РФ вводится, когда воздушное пространство нарушают беспилотники. Стоит отметить, что в четверг, 18 января, Минобороны РФ заявило о том, что Московской области якобы был сбит украинский беспилотник. "Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области", – говорилось в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 18 января неизвестные БпЛА впервые достигли Ленинградской области РФ. Была атакована нефтебаза. Есть подтверждение попадания по целям.