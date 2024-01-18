В России впервые заявили о перехвате БПлА над Ленинградской областью: карта, сколько оттуда до границ Украины

БПЛА были сбиты с курса

Впервые с начала полномасштабной войны, минобороны РФ отчиталось о перехвате беспилотника над Ленинградской областью. Известно, что летательный аппарат летел на Москву.

Об этом сообщают РосСМИ. По их данным, средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа около 2 часов ночи 18 января.

Российские издания утверждают, что два БПЛА были сбиты с курса над Ленинградской областью. Один – подбит над Петербургом.

"Один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", — говорится в заявлении.

Беспелотник долетел до Ленинградской области

От границы Украины до Ленинградской области около 1500 км.

Ранее об уничтожении БПЛА в Подольске сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Он утверждает, что пострадавших и разрушений нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором, как утверждается, российское ПВО сбивает "украинский" дрон.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ впервые применили новое оружие. Проект FrankenSAM является гибридными системами ПВО, которыми занимаются Пентагон, Минобороны Украины и Минстратегпром.