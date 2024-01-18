В Росії вперше заявили про перехоплення БПлА над Ленінградською областю: карта, скільки звідти до кордонів України

БПЛА були збиті з курсу

Вперше від початку повномасштабної війни, міноборони РФ відзвітувало про перехоплення безпілотника над Ленінградською областю. Відомо, що літальний апарат летів на Москву.

Про це повідомляють росЗМІ. За їх даними, засоби ППО збили БПЛА літакового типу близько другої години ночі 18 січня.

Російські видання стверджують, що два БПЛА були збиті з курсу над Ленінградською областю. Один — підбитий над Петербургом.

"Один безпілотний літальний апарат знищений над територією Московської області і один перехоплений над територією Ленінградської області", — йдеться у заяві.

Безпілотник долетів до Ленінградської області

Зазначимо, що від кордону України до Ленінградської області близько 900 км.

Раніше про знищення БПЛА у Подільську повідомляв мер Москви Сергій Собянін. При цьому він стверджує, що постраждалих та руйнувань немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Російські Telegram-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, російська ППО збиває "український" дрон.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ вперше застосували нову зброю. Проект FrankenSAM є гібридними системами ППО, якими спільно займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром.