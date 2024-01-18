Утро в Белгороде началось с череды громких взрывов: видео и детали

Летело 10 ракет

Утром 18 января ряд взрывов разбудил жителей Белгорода. В самой области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о ракетной опасности в самом Белгороде.

Как заявил Гладков в утреннем видеообращении, летело десять ракет. Все вроде бы "успешно" уничтожены противовоздушной обороной.

Карта Белгорода

Некоторые телеграмм-каналы публикуют момент якобы сбивания воздушных целей над Белгородом. На видео слышны звуки взрывов.

Губернатор области говорит, что есть одна пострадавшая – у женщины осколочное ранение. По поводу повреждений он заявляет, что в селе Мясоедово разные повреждения обнаружены в двух частных домовладениях. В одном доме выбиты окна, в другом разрушен гараж. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.

Местные власти обвинили Украину в ракетных ударах по территории региона. Отметим, что Министерство обороны России не прокомментировало инцидент.

Ранее "Телеграф" писал, что в российском городе Белгород задержали банду, которая избивала прохожих. Один из лидеров банды вроде бы оказался "украинец".