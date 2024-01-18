Летіли дрони? У Москві закривали аеропорт "Внуково": подробиці (оновлено)

Також закривали два аеродроми

У четвер, 18 січня, у Москві закривали аеропорт "Внуково". У ньому оголошували план "Килим".

Як пишуть російські ЗМІ, польоти літаків було припинено о 10:47 через загрозу атаки з повітря. Літаки перенаправляли в аеропорт "Шереметьєво". З 11:00 аеропорт "Внуково" почав працювати на приймання повітряних суден, а з 11:30 відновлено і випуск літаків.

Аеропори "Внуково" та "Шереметьєво" на карті

Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, план "Килим" також вводили на аеродромах у Кубинці Московської області та Єрмоліні Калузької області. Зазначається, що літакам порекомендували сідати в інших аеропортах. Пізніше канал повідомив, що аеропорт "Шереметьєво" також припиняв приймання рейсів.

Аеродроми в Кубинці та Єрмоліні на карті

Як правило, план у РФ "Килим" запроваджується, коли повітряний простір порушують безпілотники. Варто зазначити, що у четвер, 18 січня, Міноборони РФ заявило про те, що Московській області нібито було збито український безпілотник. "Засобами ППО один безпілотний літальний апарат знищено над територією Московської області", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 18 січня невідомі БпЛА вперше досягли Ленінградської області РФ. Було атаковано нафтобазу. Є підтвердження попадання за цілями.