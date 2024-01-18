Первая атака дронов на Санкт-Петербург: был прилет, стали известны результаты

Эта атака является спецоперацией ГУР

Неизвестные БпЛА в ночь на 18 января впервые достигли Ленинградской области. Была атакована нефтебаза в российской Ленинградской области. Есть подтверждение попадания по целям.

Эта атака является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в спецслужбах.

"Это — операция ГУР с задействованием современных украинских средств. Продолжается сбор данных, есть подтверждение попадания по целям. Отныне военные объекты Питера и Ленинградской области — в зоне досягаемости украинских сил", — пишет издание.

В Минобороны РФ заявили, что все беспилотники над Московской и Ленинградской областями были сбиты. Местные СМИ уже написали, что над последней такое якобы произошло впервые.

При этом в украинской разведке отметили, что дроны добраться до этих российских областей не первый раз. "Но есть отличия, и враг их почувствовал", — уточнил источник УП.

Справка

Атакованный ГУР петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.

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