Власть предлагает украинцам собирать FPV-дроны дома: реальность или утопия

Сборка беспилотников похожа на лего-конструктор, но требует определенных знаний.

В Украине очередной раз поднимают вопросы дефицита FPV-дронов и того, кто должен отвечать за их производство и по какому механизму оно должно осуществляться.

Предложение вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова украинцам приобщиться к проекту "Народный дрон" фонда Victrory Drones и составлять боевые беспилотники в домашних условиях вызвало бурные дискуссии. Гражданских и военных интересуют ряд вопросов, касающихся границ ответственности, финансирования проекта, логистики поставок запчастей, проверки качества и т.п.

"Телеграф" пообщался с военнослужащим сил территориальной обороны ВСУ Владимиром Зинченко, который, исходя из своего опыта, объяснил, что не так с народными FPV-дронами и, как это может происходить на практике.

Собрать дрон на кухне

— Будет ли беда, если призвать украинцев производить дроны и боеприпасы дома?

— В Украине существуют два основных направления развития FPV: волонтерское и государственное. Если мы берем волонтерскую, ту же Марию Берлинскую, то нет сомнений, что она делает прекрасное дело, занимаясь волонтерством. Ее инициатива достойна похвалы. Однако пока она только набирает обороты.

Для общего понимания я посетил их курс [сборки дронов] и услышал кое-что новенькое. Мне нравится их идея, что они дают конкретные марки запчастей к FPV и готовую под них программу настройки.

Но если мы говорим о потенциальной инициативе государства и призывах о том, чтобы каждый на кухне паял дрон, то возникает очень много вопросов.

Нерациональный подход

— Первый вопрос – непонятная логистика и закупка этих модулей для сборки FPV. Кто это должен поставлять? Государство?

Второй вопрос – средняя стоимость. Один FPV-дрон при условии сборки стоит около 15 тыс. гривен. В зависимости от того, какие запчасти мы туда будем ставить. Немногие люди в принципе это все потянут.

Также необходим определенный набор инструментов, прибавляющий к сумме еще около 15 тысяч. И это основной минимально необходимый набор для сборки FPV.

Третий вопрос: куда отправлять дроны на контроль качества? Будут ли созданы, например, малые предприятия, которые будут контролировать, проверять, перепаивать и отправлять военным.

Было немало случаев, когда военные на фронте получали неисправные дроны: пайка плохая или не промытая, настройки неверны или вообще настроили FPV по заводскому стандарту. В результате для ребят возникают определенные риски. Поэтому вместо того, чтобы летать сразу, они после теста перепаивают, перерабатывают, перенастраивают и тому подобное. Это время и отрыв военных от боевых задач.

Украинцам при всем желании не хватает информации

— Поэтому вопрос: если украинцы будут составлять миллион этих дронов, кто будет тестировать, кто будет проверять, кто будет исправлять эти пайки? Ибо кто-то может иметь технический склад ума и хорошо спаять, сразу сделав хороший продукт. А кому-то не хватает знаний, кто-то учится, только начинает сочинять или делает это медленнее. Есть определенный процент брака и возникает вопрос: кто это будет переделывать и насколько целесообразно.

Возникает также вопрос: кто и как должен вести учет. Если мы имеем в виду государственную инициативу, а человек, допустим, получил запчасти и перепродал их.

Вопросов по промышленным объемам производства очень много. Они не понятны ни мне как военному, ни людям, которые хотели бы начать сборку дронов дома. Они действительно не понимают, как это происходит. Нет понятного механизма, он не освещен. Информации нет.

— Одно дело — пойти на курсы и делать все под наблюдением, а другое — когда сам дома и никто не контролирует, что ты закупаешь и как паяешь.

— Да, конечно. Даже в хорошо продуманных курсах есть и будет определенный процент брака. В контексте чего возникает вопрос, кто его будет возмещать. Например, государство дает запчасти человеку, который собирает дома, а у него по разным причинам что-то сломалось, сгорело, кто это будет возмещать? Человек или государство? Или, например, скажут: человек учится, ему нужно набивать руку, вот ему еще один передатчик, приёмник или полетный контролер.

Сложно ли вообще собрать дрон своими силами

По словам Владимира Зинченко, сложность самого процесса является относительной. Это не ремонт телефона, телевизора или другой бытовой электроники.

— Ты собираешь готовые модули, поэтому работа как будто проще. С другой стороны, должен быть правильный подбор деталей и их тестирование. Потому что даже заводские антенны могут прийти с нехваткой и при включении сжечь видеопередатчик. А без тестового устройства деталь не проверить. И здесь ты теряешь и деньги за антенну, и за видеопередатчик, который стоит в среднем 2-2,5 тыс. гривен.

Повторюсь есть много технических нюансов: подбор запчастей и их тестирование. Затем нужно правильно паять. Даже малейшая капля припоя на соседнем контакте или, скажем, неправильная пайка создает резонанс и дает наводки (т.е. побочные электромагнитные шумы и излучения. — Ред .). Не так закрепленная или неправильно подобранная антенна может даже уменьшать расстояние передачи сигнала.

Первые сложности начинаются уже при покупке запчастей у китайцев, потому что можно легко получить некачественную вещь.

Многие вещи, даже имея приборы, не проверить дома. Как проверить, что ты правильно закрепил антенну и на расстоянии 5 километров не пропадет связь. То есть вроде бы все и просто, потому что это действительно как лего-конструктор, но это требует определенных знаний: логистических, учетных и технических. Их так много, что для меня глобально идея [сборки FPV-дронов дома] пока является утопией.

О роли государства

— Отдельные волонтерские инициативы, как от Victory Drones, имеют место. Однако производство должно быть отлаженным и государственным. Даже небольшая фабрика сборки дронов будет эффективнее идеи занимать этим людей дома.

Мы понимаем, что речь не идет о замене государственного производства. Эта инициатива является дополнительной. Но любой из вариантов должен быть под контролем. Опасность начинается от избитых пальцев до того, что дрон при взлете упал кому-то на голову. Действительно, собратья погибают из-за того, что дрон уже с зарядом камнем пошел вниз и разорвался, а боец погиб. Такие случаи есть, и они не единичны.

Если, к примеру, орки собственных людей не жалеют и готовы, чтоб они составляли дроны в школе за партой, а "все остальное спишем на войну и на утраты", то нам нужно этих людей беречь. Потому что я говорю, FPV-дроны — это оружие.

— В таком случае, куда эффективнее направить средства: на проверенные благотворительные фонды и сборы на дроны или на сбор своего дрона дома?

— Как военный, я не могу критиковать власть. Однако пусть каждый донатит тому, кому доверяет. А если человек имеет технический склад ума или хотя бы неплохие знания радиофизики, умеет паять, готов учиться и развиваться в этом направлении, не боится трудностей — пусть паяет. Мы всеми руками за, но опять же должен быть государственный контроль и налаженность процессов.

— То есть дроны от рядовых украинцев лишними не будут?

— Конечно, нет, потому что мы понимаем, что наше государство на данном этапе войны не может покрыть все военные потребности и вызовы современной войны. Хотя очень беспокоит, что львиную долю помощи военным дают именно волонтеры и рядовые граждане.