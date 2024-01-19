Невдоволення диктатором: в ЗМІ пояснили, навіщо українські дрони атакують Росію

Скоро ситуація для росіян стане ще гіршою – Україна отримає реактивні БПЛА

Українські безпілотники вночі з 17 на 18 січня вперше атакували російський Санкт-Петербург та вчергове – російську столицю Москву. Хоча ефективність таких атак під питанням, на першому місці стоїть ціль не завдати збитків, а налаштувати росіян проти свого диктатора Володимира Путіна.

Про це пише видання Bild із посиланням на аналітика Юліана Рьопке. Аналітик зазначає, що кожна атака українських дронів, навіть невелика, нагадує російському населенню про війну та завдає незручностей.

Наприклад, під час атаки БПЛА на Петербург два безпілотники збили над Балтикою, один дрон врізався у нафтопереробний термінал біля аеропорту Пулково. Також аеропорти Внуково та Шереметьєво довелося зачиняти у Москві.

"Український уряд все частіше вдається до атак на військово-промисловий комплекс російських великих міст. Їх мета – налаштувати населення Росії проти свого диктаторського керівництва, щоб вони – або принаймні впливові олігархи – чинили тиск на Путіна і його кліку для припинення окупації України", – вважає аналітик.

При цьому скоро ситуація для Росії може стати ще гіршою, оскільки Україна отримає власні реактивні безпілотники. Російським системам ППО буде важко перехопити такі цілі, а безпілотники стануть літати значно швидше та, можливо, на більшу відстань.

Раніше "Телеграф" повідомив, що невідомі БПЛА вночі 18 січня вперше досягли Ленінградської області. Було атаковано нафтобазу. Є підтвердження того, що цілі уражені. Українські спецслужби визнали причетність до атаки.