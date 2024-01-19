Война — день 695: Украина страдает от нехватки боеприпасов, но впечатляет дронами
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Рассказываем оперативно о главном за сутки
На календаре пятница, 19 января 2024 года. Обстановка на фронте весьма напряженная, особенно на Купянском направлении, однако накануне украинские беспилотники совершили своеобразный прорыв, — впервые дрон ударил по цели в Санкт-Петербурге, пролетев 1250 километров ночью, при этом в Украине обещают сделать больше таких дронов. Более того, снова возобновились разговоры о запуске сразу двух аэропортов в Украине.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
01:00 По состоянию на час ночи российских БПЛА в воздушном пространстве Украины нет. Ракетные тревоги не объявлялись, стратегическая и тактическая авиация неактивны. В Черном море находится несколько российских кораблей.
00:00 Враг продвинулся в Веселом Донецкой области, возле Орлянки на Купянском направлении и дачного поселения "Виноградники" под Авдеевкой, — DeepState.
Что было в Украине 16 января — читайте по ссылке: Война — день 692: оккупанты увеличивают количество атак на востоке и на юге
Информацию за 17 января смотрите по ссылке: Война — день 693: обстрел Одессы и Харькова, оккупанты атакуют под Лиманом
О том, что происходило 18 января, читайте в материале: Война — день 694: россияне "затихли" под Купянском, но давят в других местах