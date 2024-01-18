Война — день 694: россияне "затихли" под Купянском, но давят в других местах

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине не стихают, а российские оккупанты сфокусировали усилия на востоке страны. В частности речь идет о попытках выполнить приказ Кремля о захвате Донецкую и Луганскую области, поскольку на Купянском направлении (Харьковская область) захватчики "притихли". На южном фронте бои тоже продолжаются, однако россияне там не настолько активны. При этом ВСУ пытаются сохранить инициативу на поле боя, что по словам президента Владимира Зеленского является главной задачей Украины в 2024 году.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты обстреливают Украину "шахедами", угроза была объявлена для Винницкой области, а до этого взрывы слышали в Николаевской.

О том, что происходило 15 января, читайте в материале: Война — день 691: ВСУ успешно сбили два российских самолета в Приазовье

Что было в Украине 16 января — читайте по ссылке: Война — день 692: оккупанты увеличивают количество атак на востоке и на юге

Информацию за 17 января смотрите по ссылке: Война — день 693: обстрел Одессы и Харькова, оккупанты атакуют под Лиманом