По Питеру ударили уникальным дроном: украинский министр пообещал новые сюрпризы для россиян

БПЛА преодолел свыше тысячи км

Для атаки на Санкт-Петербург в ночь на 18 января использовали уникальный украинский дрон. Он поразил важную цель в российском городе.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе. Он подчеркнул, что Украина способна производить абсолютно любые БПЛА, в каких только будет нуждаться.

"От маленьких FPV-дронов за 350 долларов до того, что сегодня ночью долетело до Санкт-Петербурга. Это было произведено в Украине. Эта штука поразила цель этой ночью. И эта штука пролетела 1250 км сегодня ночью", – отметил министр.

Сколько именно подобных дронов сейчас есть в Украине Камышин уточнять не стал. Также он не рассказал, как называется этот БПЛА и какими еще обладает характеристиками. Но добавил, что в этой "ассиметричной войне" нужно больше дронов.

Министр намекнул, что год только начался и РФ не стоит расслабляться.

"Я уверен, что в этом году мы увидим больше таких событий", – сказал Александр Камышин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская ПВО неспособна защитить страну. Военный эксперт считает, что Украина может правильно воспользоваться этой ситуацией.