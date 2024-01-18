По Пітеру вдарили унікальним дроном: український міністр пообіцяв нові сюрпризи для росіян

БПЛА подолав понад тисячу км

Для атаки на Санкт-Петербург у ніч проти 18 січня використали унікальний український дрон. Він вразив важливу ціль у російському місті.

На цьому наголосив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин на панельній дискусії в Українському домі в Давосі. Він підкреслив, що Україна здатна виробляти абсолютно будь-які БПЛА, яких тільки потребуватиме.

"Від маленьких FPV-дронів за 350 доларів до того, що сьогодні вночі долетіло до Санкт-Петербурга. Це було зроблено в Україні. Ця штука вразила ціль цієї ночі. І ця штука пролетіла 1250 км сьогодні вночі", – зазначив міністр.

Скільки саме таких дронів зараз є в Україні Камишин уточнювати не став. Також він не розповів, як називається цей БПЛА і які ще має характеристики. Але додав, що в цій "асиметричній війні" потрібно більше дронів.

Міністр натякнув, що рік тільки почався, і РФ не варто розслаблятися.

"Я впевнений, що цього року ми побачимо більше таких подій", – сказав Олександр Камишин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російська ППО нездатна захистити країну. Військовий експерт вважає, що Україна може правильно скористатися цією ситуацією.