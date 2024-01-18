Росія повністю відкрита: експерт розповів, які об’єкти в РФ захищаються ППО

Експерт розповів, як Україні правильно скористатися цією ситуацією

Росія ніколи не зможе повністю закрити небо над країною через велику територію. Наразі протиповітряна система (ППО) країни-терористки закриває лише деякі об’єкти, що дуже вигідно для Сил оборони України, які нещодавно вразили ціль у Ленінградській області.

Російська Федерація повністю відкрита для прольоту дронів у різні боки. Про це військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан розповів в ефірі "Київ24".

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"У росіян точкове ППО, воно більше об’єктове. Вся Росія відкрита повністю для прольоту на всі боки. Закрити цю територію практично неможливо. Там під 10 тисяч кілометрів відстань якщо дивитися з північно-західного до південно-східного кордону. Росіяни просто ніколи в цьому житті не зможуть повністю закрити небо над Росією", ― сказав Світан.

Він зазначив, що навіть у Радянському Союзі не було змоги повністю перекрити небо. Москву захищали лише з одного боку — з південного заходу. Не зможуть росіяни закрити небо навіть якщо повернуть системи ППО з фронту. І це варто скористатися.

"Ми цим користуватимемося. Нам потрібні далекобійні засоби й у великій кількості. Ось ці сьогоднішні польоти безпілотників, навіть якщо це і ГУР, вони говорять про те, що у нас є така можливість. Головне – фінансування, формулювання завдання та запуск виробництв", ― підкреслив Світан.

Росія зосереджена на захисті об'єктів енергетичної інфраструктури. Чимало систем ППО використовується і на фронті. Тому Росія не захищає небо над резиденціями Путіна та російських олігархів.

Коментар експерта про російську ППО

Нагадаємо, що в ніч проти 18 січня 2024 року були атаковані об’єкти під Санкт-Петербургом. Безпілотники вдарили по нафтобазі. Згодом стало відомо, що це спецоперація Головного управління розвідки (ГУР) України. Вона довела, що тепер Ленінградська область знаходиться у зоні досяжності Сил оборони. У спецслужбах заявили, що до цієї території дрони раніше вже долітали, але тоді це було "по-іншому". Ворог теж помітив ці зміни, а тому прозвітував про проліт безпілотників. Від кордону України до Ленінградської області приблизно 900 км.

Раніше "Телеграф" писав, що 15 січня у Ростовській області пролунали вибухи. На комбінаті "Каменський" почалася пожежа. Це з найбільших хімічних підприємств півдня РФ. Пізніше начальник управління ГО та НС Каменська сказав, що комбінат працює у штатному режимі.

Також раніше "Телеграф" писав про вибухи в ніч проти 11 січня, які пролунали в різних областях Росії. Вони не на жарт налякали місцевих мешканців. Дрони наробили шуму у Ростовській, Тульській та Калузькій областях.