Россия полностью открыта: эксперт рассказал, какие объекты в РФ защищаются ПВО

Эксперт рассказал, как Украине правильно воспользоваться этой ситуацией

Россия никогда не сможет полностью закрыть небо над страной из-за большой территории. Сейчас противовоздушная система (ПВО) страны-террористки закрывает лишь некоторые объекты, что весьма выгодно для Сил обороны Украины, которые недавно поразили цель в Ленинградской области.

Российская Федерация полностью открыта для пролета дронов в разные стороны. Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире "Киев24".

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"У россиян точечное ПВО, оно больше объектовое. Вся Россия открыта полностью для пролета во все стороны. Закрыть эту территорию практически невозможно. Там под 10 тысяч километров расстояние если смотреть с северо-западной до юго-восточной границы. Россияне просто никогда в этой жизни не смогут закрыть полностью небо над Россией", ― сказал Свитан.

Он отметил, что даже в Советском Союзе не было возможности полностью перекрыть небо. Москву защищали только с одной стороны ― с юго-запада. Не смогут россияне закрыть небо, даже если вернут системы ПВО с фронта. И этим стоит воспользоваться.

"Мы этим будем пользоваться. Нам нужны дальние средства поражения и в большом количестве. Вот эти сегодняшние полеты беспилотников, даже если это и ГУР, они говорят о том, что у нас есть такая возможность. Главное ― финансирование, постановка задачи и запуск производств", ― подчеркнул Свитан.

Россия сосредоточена на защите объектов энергетической инфраструктуры. Немало систем ПВО используется и на фронте. Поэтому Россия не защищает небо над резиденциями Путина и российских олигархов.

Комментарий эксперта о российской ПВО

Напомним, что в ночь на 18 января 2024 года были атакованы объекты под Санкт-Петербургом. Беспилотники ударили по нефтебазе. Вскоре стало известно, что это спецоперация Главного управления разведки (ГУР) Украины. Она доказала, что теперь Ленинградская область находится в зоне досягаемости Сил обороны. В спецслужбах заявили, что до этой территории дроны ранее уже долетали, но тогда это было "по-другому". Враг тоже заметил эти изменения, а потому отчитался о пролете беспилотников. Отметим, что от границы Украины до Ленинградской области примерно 900 км.

Ранее "Телеграф" писал, что 15 января в Ростовской области прозвучали взрывы. На комбинате "Каменский" начался пожар. Это одно из крупнейших химических предприятий юга РФ. Позднее начальник управления ГО и ЧС Каменска сказал, что комбинат работает в штатном режиме.

Также ранее "Телеграф" писал о взрывах в ночь на 11 января, которые прозвучали в разных областях России. Они не на шутку напугали местных жителей. Дроны наделали шуму в Ростовской, Тульской и Калужской областях.