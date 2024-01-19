"Приглашаю вас в Киев": Зеленский ответил на предложение Трампа завершить войну за 24 часа

Украинский лидер хочет узнать подробности "формулы мира" американского политика

Президент Украины Владимир Зеленский вновь пригласил республиканца Дональда Трампа в Киев. Недавно американский политик снова высказался на тему войны Украину и РФ и заявил, что мог бы решить этот вопрос "очень быстро". При этом подробностей своего плана он раскрывать не стал.

Как сообщает Politico со ссылкой на интервью главы украинского государства, Зеленский не против, чтобы Трамп закончил войну с РФ за сутки. Также он подчеркнул, что хотел бы узнать, какая у бывшего-будущего президента США есть "формула" прекращения войны.

"Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь", — цитирует Зеленского издание.

Напомним, что осенью 2023 года Дональд Трамп заявил, что способен решить проблему войны в течение 24 часов. При этом, по словам американского политика, часть украинских территорий нужно отдать России. Тогда Владимир Зеленский ответил, что ему хватит 24 минуты, чтобы убедить бывшего президента США в том, что он не сможет закончить войну с РФ. Но сейчас видимо мнение украинского президента изменилось.

Бывший президент США и кандидат на этот пост на выборах в 2024 году открыто симпатизирует российскому диктатору Владимиру Путину. Трамп осуждает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине и считает, что если бы Украина не сопротивлялась российской агрессии, то война давным-давно закончилась бы.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп намерен вывести США из НАТО. Более того, он открыто заявил, что если на ЕС нападут, то он не будет помогать защищаться.