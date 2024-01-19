"Запрошую вас до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Трампа завершити війну за 24 години

Український лідер хоче дізнатися подробиці "формули миру" американського політика

Президент України Володимир Зеленський знову запросив республіканця Дональда Трампа до Києва. Нещодавно американський політик знову висловився на тему війни Україну та РФ і заявив, що міг би розв'язати це питання "дуже швидко". При цьому подробиць свого плану він не відкривав.

Як повідомляє Politico із посиланням на інтерв’ю глави української держави, Зеленський не проти, щоб Трамп закінчив війну з РФ за добу. Також він наголосив, що хотів би дізнатися, яка у колишнього-майбутнього президента США є "формула" припинення війни.

"Так, будь ласка, Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Якщо можна зупинити війну за 24 години, думаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут", — цитує Зеленського видання.

Нагадаємо, що восени 2023 року Дональд Трамп заявив, що здатний розв'язати проблему війни протягом 24 годин. При цьому, за словами американського політика, частину українських територій слід віддати Росії. Тоді Володимир Зеленський відповів, що йому вистачить 24 хвилини, щоб переконати колишнього президента США у тому, що він не зможе закінчити війну з РФ. Але зараз, мабуть, думка українського президента змінилася.

Колишній президент США та кандидат на цю посаду на виборах у 2024 році відкрито симпатизує російському диктатору Володимиру Путіну. Трамп засуджує військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні та вважає, що якби Україна не чинила опір російській агресії, то війна давним-давно закінчилася б.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Трамп має намір вивести США з НАТО. Щобільше, він відкрито заявив, що якщо на ЄС нападуть, то він не допомагатиме захищатися.