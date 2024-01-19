Ситуация вышла из-под контроля: военные РФ пробиваются в Авдеевку (карта)

Если ничего не изменить, то Авдеевка может повторить судьбу Бахмута

На фронте продолжаются бои за Авдеевку. В восточной части города по состоянию на 19 января ухудшилась ситуация. Оккупанты используют погодные условия и атакую позиции ВСУ на "Царской охоте" и на юг от Каменки.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState. Если в районе Каменки ситуация контролируемая, то на юге Авдеевки врагу удалось пробиться через "Царское охоту" по улице Соборна в сам город.

Россияне пытаются закрепиться в Авдеевке: окапываются и подтягивают логистику. Но пока враг этого не сделал, необходимо направить в этот район подкрепление.

"Ситуацию нельзя игнорировать и умалять события. Действительно, там сейчас нужна дополнительная поддержка, пока уроды не окопались и не подтянули логистику. Нужно усиление и 110-й ОМБр, ребята не вечны и не железные, хоть и прилагают сверхчеловеческие усилия", — сообщают на портале.

Аналитики отмечают, что украинские воины нуждаются, в частности, в дронах с тепловизорами. В плохую погоду только эти приспособления могут им помочь.

Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов также заявил, что в Авдеевке ситуация уже критическая. Он призывает украинское военное руководство немедленно направить подкрепление.

"Враг сумел зацепиться за несколько домов на окраине Авдеевки… Зашли несколько групп россиян без каких-либо масштабных штурмов — а просто зашли, потому что в этом месте просто не хватает людей и технических средств для контроля всех посадок и подходов", — говорит Бутусов.

Он отмечает, что уже давно говорил о том, что Авдеевское направление нужно укрепить людьми и вооружением, иначе россияне смогут прорвать оборону. Несмотря на обещания президента Зеленского помочь военным, дополнительные силы не были брошены на это направление.

По словам Бутусова, в Авдеевку сейчас как никогда нужно направить боеспособные резервы. Только они смогут ликвидировать прорыв и усилить плотность обороны. Если этого не сделать, то враг сможет серьезно зацепиться за городскую застройку, и чтобы его выбить, придется прикладывать намного больше усилий.

"Придется потом, как в Бахмуте, бросать в бой в десять раз больше сил, чтобы как можно дольше вести сопротивление в городе — но тогда потери вырастут на порядок и будет уже поздно, слишком поздно. И ответственность за провал в Авдеевке будет полностью на Зеленском, который посетил город и гарантировал направить туда дополнительные силы", — подытожил Бутусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия может пойти в новое наступление на фронте. Из-за этого украинское военное командование вынуждено разрабатывать новую стратегию боев.