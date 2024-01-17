Война — день 693: оккупанты атакуют на Лиманском направлении и давят на Авдеевку и Марьинку

Оперативно о главном за сутки

Украина продолжает отражать полномасштабное российское вторжение, а на восточном участке фронта резко увеличилось количество российских атак. Так помимо "горячих" Авдеевки и Марьинки оккупанты усилили давление еще и на Лиманском направлении. Власти Украины же признают, что 2024 год станет для нашей страны решающим, но отмечают, что амбиции российского диктатора обречены на провал.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты запустили БПЛА в сторону Николаева, в области объявлена тревога

00:00 Вследствие российского удара по Харькову пострадали 17 мирных жителей и были повреждены не менее 10 жилых домов. Ракетные удары пришлись на трехэтажный дом и проезжую часть.

Информацию за 14 января смотрите по ссылке: Война — день 690: россияне пытаются истощить ВСУ, совершая десятки штурмов на всех направлениях

О том, что происходило 15 января, читайте в материале: Война — день 691: ВСУ успешно сбили два российских самолета в Приазовье

Что было в Украине 16 января — читайте по ссылке: Война — день 692: оккупанты увеличивают количество атак на востоке и на юге