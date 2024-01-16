На фронте увеличилась интенсивность боев: какое направление резко активизировалось вместе с Авдеевским (карта)

На одном из направлений украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма

За прошедшие сутки на фронте произошло 94 боевых столкновения. По количеству боев Лиманское направление сравнялось с Авдеевским, где украинские воины продолжают сдерживать врага, пытающегося оцепить Авдеевку.

На одном из направлений враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, несмотря на свои большие потери. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ на 16 января.

Так, две атаки за последние сутки были отбиты на Купянском направлении возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 13 атак вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 19 – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбито 7 атак врага от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В то же время на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак — у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отражено 3 атаки оккупантов западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

Также на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки враг совершил один безуспешный штурм позиций наших войск. Несмотря на большие потери российские захватчики все еще пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитики Института изучения войны (ISW) сказали, когда российские оккупанты начнут наступление. Это будет широкомасштабная наступательная операция.