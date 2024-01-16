Война — день 692: оккупанты увеличивают количество атак на востоке и на юге

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают усиливать давление по всей линии фронта, а увеличение количества атак зафиксировано даже на тех участках, которые ранее считались не самыми "горячими". Это касается как восточного участка линии столкновения, так и южного. Вместе с тем в разведке говорят, что основными задачами россиян остаются полный захват Донецкой и Луганской областей, удержание оккупированных территорий и уничтожение украинской ПВО.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты усилили давление на Крынки (Херсонская область). По словам спикера Сил юга Натальи Гуменюк, там уже не осталось ни единого целого здания

Что было в Украине 13 января — читайте по ссылке: Война — день 689: Украина заключила историческое соглашение, а Россия атаковала Киев дронами

Информацию за 14 января смотрите по ссылке: Война — день 690: россияне пытаются истощить ВСУ, совершая десятки штурмов на всех направлениях

О том, что происходило 15 января, читайте в материале: Война — день 691: ВСУ успешно сбили два российских самолета в Приазовье