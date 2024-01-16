"Эстонская народная республика" за пару дней: в Украине оценили возможность нападения России на НАТО

План нападения на страны Балтии россияне несколько лет назад уже обсуждали в студиях

Ни Украина, ни союзники из НАТО не исключают сценарий, где Россия нападает на страны ЕС. Даже самые невероятные варианты развития событий прорабатывают спецслужбы и военные для создания соответствующего плана действий.

Обнародованная немецким BILD информация явилась результатом именно такого мозгового штурма, проведенного в Бундесвере. Такое мнение высказал экс-сотрудник СБУ, военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак "Телеграфу".

"Немцы стремятся показать коллегам по НАТО и соседям по Европе, что угроза вполне реальна и готовиться следует всем. Там же как думают: пока Днепр перейдут, пока через Карпаты… до нас точно не доберутся. А здесь им показали, что есть и другие пути — через страны Балтии, через Балтийское море, поэтому не следует просчитывать только сценарии продвижения по суше.", — пояснил он.

Иван Ступак напомнил, что этот план россияне несколько лет назад уже обсуждали в студиях. "Предполагалась высадка десанта, глушение всей радиосвязи в радиусе 300 километров, отрезание стран Балтии, Скандинавии и все — на следующий день просыпается "Эстонская народная республика", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

По словам Ивана Ступака, обнародуя такие данные, военные стремятся простимулировать политиков, чтобы увеличить военные расходы уже сейчас. В случае реализации Кремлем подобного плана немедленное выделение даже нескольких десятков миллиардов евро не спасут ситуацию: для этого нужны не только средства, но и время.

Детальнее на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Игра на опережение или подсказка врагу: почему Bild "слил" план наступления РФ на Германию и насколько он реалистичен".

Ранее "Телеграф" писал, что Россия в будущем, по мнению НАТО, может открыть второй фронт. На этот раз целью могут стать страны Европы.