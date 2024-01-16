"Естонська народна республіка" за пару днів: в Україні оцінили можливість нападу Росії на НАТО

План нападу на країни Балтії росіяни кілька років тому вже обговорювали у студіях

Ні Україна, ні союзники з НАТО не виключають сценарію, де Росія нападає на країни ЄС. Навіть найнеймовірніші варіанти розвитку подій опрацьовують спецслужби та військові для створення відповідного плану дій.

Оприлюднена німецьким BILD інформація стала результатом саме такого мозкового штурму, проведеного в Бундесвері. Таку думку висловив екс-співробітник СБУ, військовий аналітик Українського інституту майбутнього Іван Ступак "Телеграфу".

"Німці прагнуть показати колегам по НАТО і сусідам по Європі, що загроза цілком реальна і готуватися слід усім. Там само як думають: поки Дніпро перейдуть, поки через Карпати... до нас точно не дістануться. А тут їм показали, що є й інші шляхи — через країни Балтії, через Балтійське море, тому не слід прораховувати лише сценарії просування суходолом», — пояснив він.

Іван Ступак нагадав, щоцей план росіяни кілька років тому вже обговорювали у студіях. "Передбачалася висадка десанту, глушіння всього радіозв’язку в радіусі 300 кілометрів, відрізання країн Балтії, Скандинавії і все — наступного дня прокидається "Естонська народна республіка", — каже експерт у коментарі "Телеграфу".

За словами Івана Ступака, оприлюднюючи такі дані, військові прагнуть простимулювати політиків, щоби збільшити військові витрати вже зараз. У разі реалізації Кремлем такого плану негайне виділення навіть кількох десятків мільярдів євро не врятує ситуацію: для цього потрібні не лише кошти, а й час.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Гра на випередження або підказка ворогові: чому Bild "злив" план наступу РФ на Німеччину і наскільки він реалістичний" .

Раніше Телеграф писав, що Росія в майбутньому, на думку НАТО, може відкрити другий фронт. Цього разу метою можуть стати країни Європи.