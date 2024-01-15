Российская армия начала распадаться на отдельные ЧВК: военный эксперт указал признаки

У россиян началась борьба за бюджет

В российской армии решили возродить десантно-штурмовые бригады под отдельным руководством, что может свидетельствовать о том, что она начала разваливаться на части, так как роды войск начинают борьбу за свой бюджет.

Как объяснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем telegram-канале, что одна из таких бригад уже создана. Речь идет о 49-й ОДШБр, которая действует в Запорожской области.

Он отмечает, что в этих подразделениях нет ничего сверхъестественного, но все же есть четыре момента, на которые надо обратить внимание:

в советской армии такие подразделения подчинялись командованию армии, а не командованию ВДВ;

попытки возродить ОДШБр в российской армии были, но подразделения включались в состав ВДВ;

из 30 воздушно-десантных операций за время вторжения в Украину относительно успешной была лишь высадка в Гостомеле, при этом ее успех в российской армии объясняют тем, что десантники применялись как отдельный род войск;

уже сейчас видно, что простые десантники начали отделять себя от сухопутных войск.

Коваленко отмечает, что централизация управления десантными войсками является первым шагом на создание своего центра управления и получение своего собственного бюджета.

"В районе Ивановского интенсифицировались действия в исполнении 11-й ОДШБр. Казалось бы, ничего странного, но нюанс в том, что 1 декабря, 11-ю ОДШБр вывели из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, и вместе с 56-й и 83-й ОДШБр включили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантными войсками", — отметил он.

Аналитик отмечает, что если в Ивановском эта концепция покажет успех, то ВДВ смогут заявить об успешности своей концепции и получить свое финансирование.

"Внутри российской армейской структуры началась борьба за корыто не просто между видами вооружённых сил, моряками, сухопутчиками и авиацией, но и внутреннее разделение родов войск, по принципу, такого себе, внутриструктурного ЧВК, со своим командованием и своей кормушкой, но при этом являющихся регулярной армией. Фраза, со временем в россии у каждого будет своя армия, приобретает новые грани", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), российские оккупанты все еще в состоянии проводить ротации, несмотря на огромные потери личного состава и жестокие бои на ряде направлений.