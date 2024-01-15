Російська армія почала розпадатися на окремі ПВК: військовий експерт вказав ознаки

У росіян розпочалася боротьба за бюджет

У російській армії вирішили відродити десантно-штурмові бригади під окремим керівництвом, що може свідчити про те, що вона почала розвалюватися на частини, оскільки роди військ починають боротьбу за свій бюджет.

Як пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму telegram-каналі, одна з таких бригад уже створена. Йдеться про 49-у ОДШБр, яка діє у Запорізькій області.

Він зазначає, що в цих підрозділах немає нічого надприродного, але все ж таки є чотири моменти, на які треба звернути увагу:

у радянській армії такі підрозділи підпорядковувалися командуванню армії, а не командуванню ВДВ;

спроби відродити ОДШБр у російській армії були, але підрозділи включалися до складу ВДВ;

із 30 повітряно-десантних операцій за час вторгнення в Україну щодо успішної була лише висадка в Гостомелі, при цьому її успіх у російській армії пояснюють тим, що десантники застосовувалися як окремий рід військ;

вже зараз видно, що прості десантники почали відокремлювати себе від сухопутних військ.

Коваленко зазначає, що централізація управління десантними військами є першим кроком на створення свого центру управління та здобуття свого власного бюджету.

"У районі Іванівського інтенсифікувалися дії у виконанні 11-ї ОДШБр. Здавалося б, нічого дивного, але нюанс у тому, що 1 грудня, 11-у ОДШБр вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу, і разом із 56-ою та 83-й ОДШБр включили до складу формування ВДВ для централізації управління десантними військами", — зазначив він.

Аналітик зазначає, що якщо в Іванівському ця концепція покаже успіх, то ВДВ зможуть заявити про її успішність та отримати своє фінансування.

"Всередині російської армійської структури почалася боротьба за корито не просто між видами збройних сил, моряками, сухопутниками та авіацією, а й внутрішній поділ родів військ, за принципом, такого собі, внутрішньоструктурного ПВК, зі своїм командуванням і своєю годівницею, але при цьому залишаючись регулярною армією. Фраза, згодом у Росії кожен матиме свою армію, набуває нових граней", — підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти все ще в змозі проводити ротації, попри величезні втрати особового складу та жорстокі бої на низці напрямків.