Арифметика війни. Експерт порахував, скільки танків у Росії можуть зняти з консервації

Справи з танками в РФ йдуть не найкращим чином

З трохи менше 3000 танків, які були у строю у ЗС РФ на початок повномасштабного вторгнення в Україну, ворог втратив не менше 2600. Однак він може поповнити їхні лави ще кількома тисячами танків, знятих із зберігання, щоправда, з багатьма нюансами.

Про це пише у своєму блозі військовий історик та експерт Андрій Харук. Він оцінює загальну кількість бронемашин, які РФ може зняти зі зберігання приблизно в 6-7 тисяч одиниць.

На основі відкритих даних частину цих танків навіть вдалося ідентифікувати за типами:

750 танків Т-80, в основному БВ та УД;

1945 танків Т-72, в основному, немодернізованих Т-72Б, а також Т-72А та Т-72;

1239 танків Т-62, зокрема багато Т-62М;

413 танків Т-54/55.

У той же час немає точних даних по Т-64 і Т-90, оскільки в першому випадку "шістдесятчетвірки" проводилися в Харкові, і в РФ просто немає достатньої кількості робочих кадрів і запчастин до них. Т-90 як найсучасніший танк навряд чи знаходився на зберіганні у великих кількостях.

Відновити зможуть лише частину

Водночас наявність тисяч танків на базах зберігання не гарантує їх відновлення, адже багато залежить від терміну та умов зберігання, а головне – потужностей танкоремонтних підприємств, яких у РФ лише три. Ще два підприємства можуть як виробляти нові, так і ремонтувати і модернізувати вже існуючі.

Потужності щодо відновлення танків на заводах у РФ точно невідомі. Як пише Андрій Харук, 103-й бронетанковий ремонтний завод (Забайкалля) має потужності від 8 до 23 (за даними розпропаганди) відремонтованих танків на місяць. Завод №61 (Санкт-Петербург) це 30-60 введених у дію танків на рік, а №163 (Краснодар) протягом року відновив 25 танків.

На "Омськтрансмаш" виробляли, а тепер модернізували танки Т-80. Ситуацію на підприємстві ілюструють супутникові фото: у листопаді 2022 р. тут можна було нарахувати близько 100 танків, що очікували на ремонт; у травні 2023-го черга зросла приблизно вдвічі.

"Час відновлення одного танка, знятого з бази зберігання, сильно залежить від його безпеки. Для машин у гіршому стані він досягає трьох-чотирьох місяців. Часто для відновлення доводиться вдаватися до канібалізації (розбору на запчастини. — "Телеграф" ) інших машин", — наголошує Андрій Харук.

Інший виробник танків — "Уралвагонзавод" — у 2011-2021 роках модернізував понад 1200 Т-72, в середньому від 120 до 300 одиниць на рік.

Загалом, як пише Андрій Харук, за рік російська танкова промисловість здатна виробляти, ремонтувати та відновлювати після зберігання близько 400 танків. За даними РФ, ця цифра становить приблизно 700-800 одиниць, а 2023-го навіть зросла до 1500. Однак при цьому через санкції падає якість продукції: повернені до ладу танки обладнають тепловізорами, параметри яких наближені до пристроїв часів "холодної" війни.

Загалом, як вважає експерт, через такі обсяги відновлення окупанти постараються поточного року берегти свої танки, щоб сформувати ударний кулак для майбутніх ударів.

А тим часом у лавах ЗСУ воює шведська версія німецького Leopard 2A5 — Strv.122, яку українські танкісти вважають найкращою технікою для нічного бою.