Шведська нічна "кішка" у лавах ЗСУ. Чим гарний посилений танк Strv.122

Шведська версія німецького Леопарда — справжній нічний хижак

На озброєнні ЗСУ стоїть техніка з різних країн світу, в її числі шведський танк Stridsvagn 122, він же Strv.122. Хоча він скоріше є національною версією німецького Leopard 2A5, і їх у ЗСУ всього 10, вони мають низку найцінніших якостей.

Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Цаплієнка, який побував у 21-й механізованій бригаді ЗСУ, озброєній цими танками. Також він спростував міф російської пропаганди, яка на словах "знищила" всі 10 Strv.122.

Як каже журналіст, Strv.122 це, по суті, копія німецького Leopard 2A5, але з посиленою бронею і потужнішим двигуном, щоб важкий танк міг легко пересуватися по полю бою. Як вважає командир одного з батальйонів 21-ї мехбригади із позивним "Німець", шведська "кішка" — найкращий танк у світі, але для певного завдання.

"Це нічний хижак – у нього потужний тепловізор та нічний приціл, які створені, щоб побачити ворога і зробити перший постріл раніше, ніж це зробить противник", — говорить про головну перевагу "шведа" український боєць.

Також Андрій Цаплієнко говорить про більш високу точність стрілянини Strv.122. І якщо наймасовішому російському Т-72 треба для прицільного пострілу "розігріти" ствол першим випущеним снарядом, шведська "кішка" може це зробити одразу. В результаті танкові дуелі у російських танків "швед" виграє з величезною перевагою.

"Двічі з відстані 3800 метрів ми вражали російські Т-72 бронебійно-підкаліберним снарядом — куди вказує хрестик прицілу, туди снаряд і потрапляє", — розповідає "Німець" про снайперську точність Strv.122.

При цьому в танкових дуелях краще за Т-72 виявляється українська модифікація Т-64, що має ряд переваг.