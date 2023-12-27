Понад 500 танків за рік: СБУ показала відео найефектніших уражень

Бійці СБУ продовжують "утилізовувати" особовий склад та бойову техніку РФ

З початку 2023 року співробітники Служби безпеки України ліквідували понад пів тисячі російських танків. Ворожа бронетехніка обстрілювала та намагалась прорвати позиції Сил оборони.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Там зазначили, що українська спецслужба щодня методично "мінусує" ворожу бронетехніку у боях на східному та південному фронтах.

У СБУ підкреслили, що серед знищених танків країни-агресора – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких становить майже 5 млн американських доларів кожен. Насамперед окупанти використовували цю техніку у складі так званих "бронекулаків" для штурму Авдіївки та Бахмута.

Також загарбники залучали важку бронетехніку для стримування контрнаступальних операцій українських захисників на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У СБУ зазначили, що ефективне знищення російських танків на полі бою стало результатом філігранних оперативно-бойових операцій СБУ спільно з підрозділами ЗСУ.

За даними спецслужби, для максимального ураження російської бронетехніки було залучено потужний арсенал протитанкового озброєння та сучасних безпілотних літальних апаратів. У СБУ зазначили, що у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України продовжують "утилізовувати" особовий склад та бойову техніку РФ і тим самим наближати нашу перемогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому український танк Т-64 кращий за російський Т-72.