Гаряче не тільки на Бахмутському напрямку: командувач розповів, де ще тиснуть росіяни (карта)

Втрати окупантів не зупиняють

Російські військові тиснуть на лініях фронту Купʼянського та Лиманського напрямку чи не найсильніше. Наші оборонці відбивають ці атаки та завдають втрат росіянам.

Проте окупантів це не зупиняє, вони перегруповують та наступають ще. Про це написав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в Telegram.

Бахмутський напрямок також залишається гарячою точкою, як зазначає генерал. Проте пріоритети росіяни мають і на інші ділянки фронту.

За його словами, на Куп’янському напрямку противник намагається за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Після втрат, які завдали ЗСУ, окупанти проводять перегрупування своїх підрозділів, а також продовжують нарощувати зусилля шляхом переміщення підрозділів з інших напрямків. Лінія фронту цього напрямку нараховує загальну кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає понад дві тисячі.

Купʼянський напрямок на мапі Deep State

Також інтенсивно Росія тисне на Лиманському напрямку. Так окупанти прагнуть витіснити українських оборонців з району Серебрянського лісництва та розширити Торський виступ. Ба більше, ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець.

Лиманський напрямок на мапі Deep State

На Сіверському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. Вони готують штурмові підрозділи з-поміж повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледара, Сіверська.

Сіверський напрямок на мапі Deep State

Не припиняються активні наступальні дії з боку РФ і на Бахмутському напрямку. Росіяни намагаються захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Для цього застосовують штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістили з південного напрямку, а також заручаються допомогою залученого особового складу морської піхоти Каспійської флотилії.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що контрнаступ ЗСУ у 2023 році, можливо, не дав подолати Україні велику глибину. Але ми зробили той ривок, який дає подих подальшим наступальним діям.