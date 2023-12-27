Горячо не только на Бахмутском направлении: командующий рассказал, где еще давят россияне (карта)

Потери не останавливают оккупантов

Российские военные давят на линиях фронта Купянского и Лиманского направления сильнее всего. Наши защитники отражают эти атаки и наносят урон россиянам.

Однако оккупантов это не останавливает, они перегруппируют и наступают еще. Об этом написал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Бахмутское направление также остается горячей точкой, отмечает генерал. Однако приоритеты у русских есть и на другие участки фронта.

По его словам, на Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска. После потерь, нанесенных ВСУ, оккупанты проводят перегруппировку своих подразделений, а также продолжают наращивать усилия путем перемещения подразделений по другим направлениям. Линия фронта этого направления насчитывает общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений более двух тысяч.

Купянское направление на карте Deep State

Также интенсивно Россия давит на Лиманском направлении. Так оккупанты стремятся вытеснить украинских защитников из района Серебрянского лесничества и расширить Торское выступление. Более того, враг не отказывается от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец.

Лиманское направление на карте Deep State

На Северском направлении кафиры пытаются развить наступление в районах Спорного и Белогоровки. Они готовят штурмовые подразделения из воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледара, Северска.

Северское направление на карте Deep State

Не прекращаются активные наступательные действия со стороны РФ и на Бахмутском направлении. Россияне пытаются захватить Богдановку, восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки. Для этого применяют штурмовые группы "Добровольческого корпуса", которые переместили с южного направления, а также заручаются помощью привлеченного личного состава морской пехоты Каспийской флотилии.

Бахмутское направление на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году, возможно, не дало преодолеть Украине большую глубину. Но мы совершили тот рывок, который дает дыхание дальнейшим наступательным действиям.