Более 500 танков за год: СБУ показала видео самых эффектных поражений

Бойцы СБУ продолжают "утилизировать" личный состав и боевую технику РФ

С начала 2023 года сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали более полутысячи российских танков. Вражеская бронетехника обстреливала и пыталась прорвать позиции Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Там отметили, что украинская спецслужба ежедневно методически "минусирует" вражескую бронетехнику в боях на восточном и южном фронтах.

В СБУ подчеркнули, что среди уничтоженных танков страны-агрессора – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет около 5 млн американских долларов каждый. В первую очередь оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута.

Также захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В СБУ отметили, что эффективное уничтожение российских танков на поле боя явилось результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ.

По данным спецслужбы, для максимального поражения российской бронетехники был привлечен мощный арсенал противотанкового вооружения и беспилотных летательных аппаратов. В СБУ отметили, что во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины продолжают "утилизировать" личный состав и боевую технику РФ и тем самым приближать нашу победу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему украинский танк Т-64 лучше российского Т-72.