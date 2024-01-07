Шведская ночная "кошка" в рядах ВСУ. Чем хорош усиленный танк Strv.122

Шведская версия немецкого Леопарда настоящий ночной хищник

На вооружении ВСУ стоит техника из самых разных стран мира, и ее числе шведский танк Stridsvagn 122, он же Strv.122. Хотя он скорее является национальной версией немецкого Leopard 2A5, и их у ВСУ всего 10, они обладают рядом ценнейших качеств.

Об этом говорится в сюжете журналиста Андрея Цаплиенко, который побывал в 21-й механизированной бригаде ВСУ, вооруженной этими танками. Также он опроверг миф российской пропаганды, на словах "уничтожившей" все 10 Strv.122.

Как говорит журналист, Strv.122 это по сути копия немецкого Leopard 2A5, но с усиленной броней и более мощным двигателем, чтобы потяжелевший танк мог легко передвигаться по полю боя. Как считает командир одного из батальонов 21-й мехбригады с позывным "Немец", шведская "кошка" — лучший танк в мире, но для определенного задания.

"Это ночной хищник – у него мощный тепловизор и ночной прицел, которые созданы чтобы увидеть врага и сделать первый выстрел раньше, чем это сделает противник", — говорит о главном преимуществе "шведа" украинский боец.

Также Андрей Цаплиенко говорит о более высокой точности стрельбы Strv.122. И если самому массовому российскому Т-72 надо для прицельного выстрела "разогреть" ствол первым выпущенным снарядом, шведская "кошка" может это сделать сразу. В результате танковые дуэли у российских танков "швед" выигрывает с огромным перевесом.

"Дважды с расстояния в 3800 метров мы поражали российские Т-72 бронебойно-подкалиберным снарядом – куда указывает крестик прицела, туда снаряд и попадает", — рассказывает "Немец" о снайперской точности Strv.122.

При этом в танковых дуэлях лучше Т-72 оказывается украинская модификация Т-64, имеющая ряд преимуществ.