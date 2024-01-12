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На плацдармі під Кринки помітили старі російські танки: експерт вказав на цікаву деталь

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Микита Синицін Микита Синицін
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Танки
Танки. Фото Відкриті джерела

Росіяни намагаються покращувати старі танки, але без особливого успіху

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Дніпра в районі Кринок давно став "пасткою" для росіян, в якій було знищено понад 150 одиниць техніки. В результаті противник почав перекидати туди застарілу техніку.

Про це повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, котрий звернув увагу на фото окупантів на лівому березі Херсонської області.

"Російський танк Т-55А в зоні бойових дій. Особливо колоритно на цьому даному анахронізмі виглядає квантовий топографічний далекомір КТД-1. Танк був зображений на лівобережжі Херсонської області. З середини минулого року надходила інформація про те, що ГВ "Дніпро" стала частіше отримувати Т-54/55 замість Т-62, тоді як Т-62 почали більше відправляти на Донецький плацдарм», — пише експерт.

Т-55 окупанти намагаються використати під Кринки
Т-55 ЗС РФ у районі Кринок

Іншими словами, як стверджує Олександр Коваленко, окупанти відчувають нестачу більш-менш сучасної техніки, нехай навіть такої як 60-річний Т-62, і намагаються кидати їх на важливіші напрямки. Замінюють цю танкову компоненту танками Т-55 виробництва 1950-х років, які на сучасному полі бою виглядають зовсім беззахисними. Щоб хоч якось це компенсувати, окупанти і ставлять на техніку сучасніше обладнання.

Так, квантовий топографічний далекомір КТД-1, про який пише Олександр Коваленко, дозволяє за допомогою лазера визначати відстань до цілей на відстані до 10 км. Але навряд чи це допоможе Т-55, адже дальність ефективного пострілу скажемо важкого бронебійного снаряда його гармати становить трохи більше 1 км. Для стрілянини на велику дальність, скажімо до 3 км, потрібні легші підкаліберні снаряди. Втім, точність стрілянини танкової гармати навряд чи висока, а калібр у 100 мм небезпечний більше для піхоти та легкої техніки на кшталт БТР та БМП, ніж для танків ЗСУ.

Втрати окупантів змушують їх кидати в бій не лише раритети на кшталт 65-річних Т-55, а й новіші САУ "Хоста", чиє боєготове число в армії РФ обчислюється буквально одним-двома десятками.

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#Зброя #Військова техніка #Танки