На плацдарме под Крынками заметили старые российские танки: эксперт указал на любопытную деталь

Россияне стараются улучшать старые танки, но без особого успеха

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в районе Крынок, давно стал "ловушкой" для россиян, в которой было уничтожено более 150 единиц техники. В результате противник начал перебрасывать туда устаревшую технику.

Об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, который обратил внимание на фото оккупантов на левом берегу Херсонской области.

"Российский танк Т-55А в зоне боевых действий. Особо колоритно на это данном анахронизме смотрится квантовый топографический дальномер КТД-1. Танк был запечатлен на левобережке Херсонской области. С середины прошлого года поступала информация о том, что ГВ "Днепр" стала чаще получать Т-54/55 вместо Т-62, в то время как Т-62 стали больше отправлять на Донецкий плацдарм", — пишет эксперт.

Т-55 ВС РФ в районе Крынок

Иными словами, как утверждает Александр Коваленко, оккупанты испытывают нехватку более-менее современной техники, пусть даже такой как 60-летний Т-62, и стараются бросать их на более важные направления. Заменяют же эту танковую компоненту танками Т-55 производства 1950-х годов, которые на современном поле боя выглядят совсем уж беззащитными. Чтобы хоть как-то это компенсировать, оккупанты и ставят на технику более современное оборудование.

Так, квантовый топографический дальномер КТД-1, о котором пишет Александр Коваленко, позволяет с помощью лазера определять расстояние до целей на дальностях до 10 км. Но вряд ли это поможет Т-55, ведь дальность эффективного выстрела скажем тяжелого бронебойного снаряда его орудия составляет чуть более 1 км. Для стрельбы же на большую дальность, скажем до 3 км, нужны более легкие подкалиберные снаряды. Впрочем, точность стрельбы танковой пушки вряд ли высока, а калибр в 100 мм опасен больше для пехоты и легкой техники вроде БТР и БМП, чем для танков ВСУ.

Потери оккупантов заставляют их бросать в бой не только раритеты вроде 65-летних Т-55, но и более новые САУ "Хоста", чье боеготовое число в армии РФ исчисляется буквально одним-двумя десятками.